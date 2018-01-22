فوائد الكمون للجهاز الهضمي والبشرة

متابعات(صدى):

يعتبر الكمون من التوابل التي تعطي مذاقًا جيدًا للطعام ورائحة شهية، ويحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على علاج الكثير من الأمراض.

وينصح أطباء التغذية بتناول الكمون بصفة مستمرة وشبه يومية للتمتع بفوائدة العديدة ، فهو يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على علاج عسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمى، مثل الإسهال والإمساك والتهاب المعدة والمغص.

كما يحتوى الكمون أيضًا على خصائص مهمة لصحة الجلد والبشرة، حيث إنه يحتوى على فيتامين e، الذى يعمل على تفتيح ونضاره البشرة.

ويكافح علامات التقدم فى العمر مثل التجاعيد وعلامات التمدد وترهل الجلد، حيث إنه يحتوى على فيتامينات ومواد مضادة للأكسدة.