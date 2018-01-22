إلغاء خدمة القطارات بـ طوكيو لتساقط الثلوج

طوكيو(صدى):

ناشدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية السكان، اليوم الاثنين، إلى المغادرة مبكرا من العمل لمنازلهم، و ألغت بعض شركات القطارات خدماتها ، بالتزامن مع تساقط كثيف للثلوج.

وبدأ تساقط الثلوج صباح اليوم الاثنين ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاعها عشرة سنتيمترات في وسط طوكيو بحلول الموعد الذي من المتوقع أن تتوقف فيه في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

يذكر أن بعض الشركات الغت رحلات القطارات السريعة في حين قلصت شركات أخرى عدد القطارات، حيث تقطعت السُبل بمئات الأشخاص في قطار خلال الليل في شمال اليابان بسبب تساقط الثلوج قبل اسبوعين.