سيدة تلقن لصين درسًأ قاسيًا بعد محاولتهما لسرقتها
في شجاعة تحسد عليها ،لقنت سيدة باكستانية درسًا قاسيًا للصين، معتدية عليهما بالضرب وسط الشارع بعدما حاولا سرقتها.
و تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهرفيه شخصان وهما على دراجة نارية يقتربان من العجوز محاولين سرقتها، و انزلقت الدراجة على الأرض، مما أتاح لها الفرصة للهجوم عليهما بعدة ضربات ولكمات فى أماكن متفرقة من جسدهما، حتى قدمت المساعدات من المارة فى الشارع.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23645 ] نشر منذ 3 ساعات
ايوه.كذا
رااايق[ عدد التعليقات: 3466 ] نشر منذ 3 ساعات
أحسنتي أدبيهم وعرفيهم مقامهم * هههههههههه
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6469 ] نشر منذ 16 دقيقة
تسلم يديها والله تعجبني المرأة القوية
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 8 دقائق
بنت ابوها والله
ايوه كذا الشغل
ولا بلاش ههههههههههههههههههههه