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سيدة تلقن لصين درسًأ قاسيًا بعد محاولتهما لسرقتها

سيدة تلقن لصين درسًأ قاسيًا بعد محاولتهما لسرقتها
نورة الشهري(صدى):

في شجاعة تحسد عليها ،لقنت سيدة باكستانية درسًا قاسيًا للصين، معتدية عليهما بالضرب وسط الشارع بعدما حاولا سرقتها.

و تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهرفيه شخصان وهما على دراجة نارية يقتربان من العجوز محاولين سرقتها، و انزلقت الدراجة على الأرض، مما أتاح لها الفرصة للهجوم عليهما بعدة ضربات ولكمات فى أماكن متفرقة من جسدهما، حتى قدمت المساعدات من المارة فى الشارع.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3466 ] نشر منذ 3 ساعات

أحسنتي أدبيهم وعرفيهم مقامهم * هههههههههه

[ عدد التعليقات: 6469 ] نشر منذ 16 دقيقة

تسلم يديها والله تعجبني المرأة القوية

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