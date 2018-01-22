سيدة تلقن لصين درسًأ قاسيًا بعد محاولتهما لسرقتها

نورة الشهري(صدى):

في شجاعة تحسد عليها ،لقنت سيدة باكستانية درسًا قاسيًا للصين، معتدية عليهما بالضرب وسط الشارع بعدما حاولا سرقتها.

و تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهرفيه شخصان وهما على دراجة نارية يقتربان من العجوز محاولين سرقتها، و انزلقت الدراجة على الأرض، مما أتاح لها الفرصة للهجوم عليهما بعدة ضربات ولكمات فى أماكن متفرقة من جسدهما، حتى قدمت المساعدات من المارة فى الشارع.