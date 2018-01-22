صندوق التنمية العقاري يوضح أسباب ارتفاع القروض المتعثرة

عادل الحربي(صدى):

أرجع صندوق التنمية العقاري ارتفاع قيمة القروض المتعثرة للصندوق والتي وصلت إلى 32 مليار ريال، إلى توقف 442 ألف مستفيد عن السداد.

وأوضحت مصادر من صندوق التنمية العقاري، أن من ضمن أسباب ارتفاع القروض المتعثرة أيضا الآلية التي كان يتبعها الصندوق سابقا والتي لم تدرس الملاءة المالية للمستفيدين قبل الإقراض.

يذكر أن تقرير اقتصادي، قد أعلن ارتفاع القروض المتعثرة في البنوك السعودية في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2017 مقارنة بالربع المماثل في عام 2016.

وأوضح التقرير أن القروض المتعثرة في البنوك بنهاية الربع الثالث من 2017 بلغت 19.1 مليار ريال مقارنة بـ16.6 مليار ريال في 2016، حيث ارتفعت القروض المتعثرة في بنك الاستثمار لتبلغ 1232.7 مليون ريال، ليأتي في مقدمة البنوك المتعثرة.