صندوق التنمية العقاري يوضح أسباب ارتفاع القروض المتعثرة
أرجع صندوق التنمية العقاري ارتفاع قيمة القروض المتعثرة للصندوق والتي وصلت إلى 32 مليار ريال، إلى توقف 442 ألف مستفيد عن السداد.
وأوضحت مصادر من صندوق التنمية العقاري، أن من ضمن أسباب ارتفاع القروض المتعثرة أيضا الآلية التي كان يتبعها الصندوق سابقا والتي لم تدرس الملاءة المالية للمستفيدين قبل الإقراض.
يذكر أن تقرير اقتصادي، قد أعلن ارتفاع القروض المتعثرة في البنوك السعودية في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2017 مقارنة بالربع المماثل في عام 2016.
وأوضح التقرير أن القروض المتعثرة في البنوك بنهاية الربع الثالث من 2017 بلغت 19.1 مليار ريال مقارنة بـ16.6 مليار ريال في 2016، حيث ارتفعت القروض المتعثرة في بنك الاستثمار لتبلغ 1232.7 مليون ريال، ليأتي في مقدمة البنوك المتعثرة.
رااايق[ عدد التعليقات: 3466 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب * أيش اللي تبغون تقولونه بالضبط ؟!! * خلصوا علينا ** !!!!!!!!!!!
أبو أحمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
صار شي في اعفاء المتوفين
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3161 ] نشر منذ 57 دقيقة
حق الدوله لابد ان يعاد
دون تحايل او مماطله او سرقة اموال الدوله
عمل لا ينبغي لا يجوز شرعاً
احسمو عليهم آلياً او قفو خدمات
كل من لا يتجاوب معكم بصورهـ نظامية