اليوم.. إطلاق مبادرة ” كارت أبيض ” للاعبي كرة القدم

نواف السالم(صدى):

تطلق جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية مساء اليوم الاثنين أولى دورات مبادرة “كارت أبيض”، التي تهدف إلى الحد من السلوكيات السلبية بالوسط الرياضي.

يُذكر أن جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية فتحت باب الالتحاق بمبادرة “كارت أبيض” الفائزة أخيرًا ضمن منحة برنامج الأميرة صيتة الدامر التنموي التابع لمؤسسة الملك خالد الخيرية، والتحق بها عدد من الشباب المتطوع.

وتستهدف المبادرة فئة الشباب من عمر 12 إلى 24 ممن ينتمي إلى الوسط الرياضي. وتتضمن المبادرة عددًا من الفعاليات لفئة الشباب، وعددًا من الدورات التدريبية المتنوعة، ولقاءات مع النجوم، وتنفيذ مبادرات، تهدف لنبذ التعصب.