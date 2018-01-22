” الشثري ” : الأعداء يحاولون إشغال الشباب بقضايا هامشية
حذر الشيخ الدكتور سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء من أن أعداء الوطن يحاولون إشغال الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي بقضايا هامشية، بعيدا عن أمور حياتهم الأساسية، التي ينفعون بها مجتمعهم ووطنهم.
وأوضح أن المتابع يرى ما يمتلكه الوطن من طاقة شبابية، وأن الشباب في مجتمعنا مصدر أمن وقوة، لافتاً إلى دور الجامعات في نشر القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب، وإشعارهم بالمسؤولية الاجتماعية، مشدداً على وجوب حفظ المال العام، وعدم هدره أو العبث به، والحرص على إتقان العمل.
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