” الشثري ” : الأعداء يحاولون إشغال الشباب بقضايا هامشية

علي القحطاني(صدى):

حذر الشيخ الدكتور سعد الشثري المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء ‏‏من أن أعداء الوطن يحاولون إشغال الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي بقضايا ‏هامشية، بعيدا عن أمور حياتهم الأساسية، التي ينفعون بها مجتمعهم ووطنهم.

وأوضح ‏أن المتابع يرى ما يمتلكه الوطن من طاقة شبابية، وأن الشباب في مجتمعنا مصدر أمن وقوة، لافتاً إلى دور الجامعات في نشر ‏القيم والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب، وإشعارهم بالمسؤولية الاجتماعية، ‏مشدداً على وجوب حفظ المال العام، وعدم هدره أو العبث به، والحرص على إتقان ‏العمل.