بعد إغلاق الحكومة الأمريكية له أمام السائحين.. إعادة فتح تمثال الحرية اليوم

نيويورك(صدى):

بعد الإغلاق الحكومي الأمريكي لتمثال الحرية، السبت الماضي، أعلنت نيويورك عن إعادة فتحه ،ومتحف الهجرة بجزيرة إيليس اليوم الإثنين.

وأكد حاكم ولاية نيويورك، اندرو كومو، أن تمثال الحرية هو أكثر من مجرد مصدر اقتصادي، فهذا المتنزه يعد رمزا لنيويورك.

وأشار ” كومو ” إلى أن الولاية ستدفع مبلغ 65 ألف دولار يوميا من أجل إبقاء المزار السياحي مفتوحا نيابة عن خدمة المتنزهات الوطنية.

كانت إدارة المنتزه قد أعلنت ،الجمعة أنها ستغلق المزار التاريخي وجزيرة إيليس المجاورة أمام الزائرين إذا لم يتوصل الكونجرس إلى اتفاق تمويل.