دراسة: الابتسامة أثناء الجري تخف من حدة المجهود

متابعات(صدى):

أوضحت دراسة أمريكية أن ممارسة رياضة الجري مع الابتسامة لها فوائد عديدة، فالابتسامة تخفف من حدة المجهود المبذول.

وأجريت الدراسة على 24 رياضيا يجرون وهم مبتسمون أو من الرياضيين عابسي الوجه، تبين أن المجهود يكون أقل لدى أولئك الذين يجرون وهم مبتسمون بالإضافة إلى أنهم يستهلكون أوكسجين أقل.