دراسة: الابتسامة أثناء الجري تخف من حدة المجهود
أوضحت دراسة أمريكية أن ممارسة رياضة الجري مع الابتسامة لها فوائد عديدة، فالابتسامة تخفف من حدة المجهود المبذول.
وأجريت الدراسة على 24 رياضيا يجرون وهم مبتسمون أو من الرياضيين عابسي الوجه، تبين أن المجهود يكون أقل لدى أولئك الذين يجرون وهم مبتسمون بالإضافة إلى أنهم يستهلكون أوكسجين أقل.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23645 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 1 ساعة
لا مش صح
لازم وانت تجري تكون مؤدب -توزع الابتسامات على اللي يجرون حواليك ماينفع-
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15416 ] نشر منذ 54 دقيقة
الابتسامه في وجهه الاخرين صدقه
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3118 ] نشر منذ 50 دقيقة
الابتسامة لا تقلل الهيبة مثل كثرة الضحك
لكن اللي شدني بصراحة في الصورة
الفة الأسرة المحبة التسامح
زوج مع زوجته واطفاله يهرولون مع بعض
دليل ثقافة احترام متبادل ورحمة
ايضاً خطوات الأب مع يديه خاصة
هذهـ الهروله هي الصحيحة للجسم يكون ع استواء وليس انحناء
جسمه صحي ورائع مثل جسمي والله
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 3455 ] نشر منذ 48 دقيقة
ربما ******
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23645 ] نشر منذ 47 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23645 ] نشر منذ 47 دقيقة
اضحك ل الدنيا تضحك لك