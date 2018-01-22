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دراسة: الابتسامة أثناء الجري تخف من حدة المجهود

دراسة: الابتسامة أثناء الجري تخف من حدة المجهود
متابعات(صدى):

أوضحت دراسة أمريكية أن ممارسة رياضة الجري مع الابتسامة لها فوائد عديدة، فالابتسامة تخفف من حدة المجهود المبذول.

وأجريت الدراسة على 24 رياضيا يجرون وهم مبتسمون أو من الرياضيين عابسي الوجه، تبين أن المجهود يكون أقل لدى أولئك الذين يجرون وهم مبتسمون بالإضافة إلى أنهم يستهلكون أوكسجين أقل.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 1 ساعة

لا مش صح
لازم وانت تجري تكون مؤدب -توزع الابتسامات على اللي يجرون حواليك ماينفع-

[ عدد التعليقات: 15416 ] نشر منذ 54 دقيقة

الابتسامه في وجهه الاخرين صدقه

[ عدد التعليقات: 3118 ] نشر منذ 50 دقيقة

الابتسامة لا تقلل الهيبة مثل كثرة الضحك
لكن اللي شدني بصراحة في الصورة
الفة الأسرة المحبة التسامح
زوج مع زوجته واطفاله يهرولون مع بعض
دليل ثقافة احترام متبادل ورحمة
ايضاً خطوات الأب مع يديه خاصة
هذهـ الهروله هي الصحيحة للجسم يكون ع استواء وليس انحناء
جسمه صحي ورائع مثل جسمي والله
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3455 ] نشر منذ 48 دقيقة

ربما ******

[ عدد التعليقات: 23645 ] نشر منذ 47 دقيقة

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

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