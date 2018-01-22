 قتلى ومصابين في انفجار دراجة نارية ملغومة بتايلاند

بانكوك(صدى):

انفجرت دراجة نارية ملغومة في سوق بإقليم ” يالا ” الذي يقطن به أغلبية مسلمة، اليوم الإثنين، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين.

وأوضحت تايلاند أن المجرمين زرعوا قنبلة في دراجة نارية ووضعوها بجوار عربة تسوق،ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتعتبر أقاليم تايلاند الموجودة أقصى الجنوب، معقلا لنشاط مسلح يمارسه منذ فترة طويلة مسلمون من الملايو يقاتلون من أجل الاستقلال مما أدى إلى سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل منذ 2004 .