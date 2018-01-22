قتلى ومصابين في انفجار دراجة نارية ملغومة بتايلاند
انفجرت دراجة نارية ملغومة في سوق بإقليم ” يالا ” الذي يقطن به أغلبية مسلمة، اليوم الإثنين، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 18 آخرين.
وأوضحت تايلاند أن المجرمين زرعوا قنبلة في دراجة نارية ووضعوها بجوار عربة تسوق،ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وتعتبر أقاليم تايلاند الموجودة أقصى الجنوب، معقلا لنشاط مسلح يمارسه منذ فترة طويلة مسلمون من الملايو يقاتلون من أجل الاستقلال مما أدى إلى سقوط أكثر من ستة آلاف قتيل منذ 2004 .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1200 ] نشر منذ 9 دقائق
تلك مناطق مملكة فطاني (بالملايو:) Kerajaan Patani
وهى مملكة سابقة في أقصى جنوب تايلاند على الحدود الماليزية ويرجع أصل سكانها للمجموعة الملايوية المسلمة ويتكلمون اللغة الملايوية ويكتبونها حتى الآن بأحرف عربية بسبب أصولهم العربية منذ نشأة مملكة فطاني الإسلامية في القرن الثامن الهجري وتم أحتلال تلك المملكة من قبل مملكة تايلاند بمساعدة الانجليز ( مرة أخرى يثبت الغرب الاستعمارى منذ قرون وعقود أنة يريد القضاء على الاسلام والمسلمين) وتم ضم فطاني إلى مملكة تايلاند (مملكة سيام) بمساعدة قوية من الإنجليز في عام 1320هـ (1902) ميلادية مما أدى إلى العديد من الثورات والعمليات الاحتجاجية من سكان الاقليم لكنها باءت بالفشل ومازالت حتى الان تطالب بالاستقلال مرة أخرى
التاريخ يعيد نفسة ( تم ضم مملكة فطاني المسلمة إلى مملكة تايلاند البوذية (مملكة سيام) بمساعدة قوية من الإنجليز في عام 1320هـ (1902) ميلادية كما تم ضم فلسطين المسلمة الى اليهود والصهيونية بمساعدة الانجليز فى العام 1947 ) فتش عن مصائب المسلمين بالعالم دائما ما تجد الانجليز !!!