تعادل إنتر ميلان وروما فى الدوري الإيطالي

نواف السالم(صدى):

تعادل فريق إنتر ميلان، مع ضيفه روما بنتيجة 1 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على ملعب “جيوزيبي مياتزا” ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

وكان روما البادئ بالتسجيل فى الدقيقة 31 عن طريق ستيفان الشعراوى بعد تلقيه كرة طولية من الحارس البرازيلى أليسون لينفرد على أثرها بالمرمى ويضعها من فوق رأس هاندانوفيتش حارس النيراتزوري، لينتهى الشوط الأول بتقدم فريق الذئاب.

وفى الشوط الثانى نجح ماتياس فيتشينو من خطف هدف التعادل لفريق إنتر ميلان بالدقيقة 86 من عمر المباراة، من ضربة رأسية رائعة مستغلا عرضية زميله مارسيلو برزوفيتش.