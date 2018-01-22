ليون يوقف انتصارات سان جيرمان بفوز قاتل بالدورى الفرنسي

ماجد محمد(صدى):

استطاع فريق ليون الفرنسي، انتصارات المتصدر باريس سان جيرمان بعد 5 مباريات متتالية في الدوري الفرنسي، محققا عليه فوزا قاتلا 2-1، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب الأول، فى قمة الجولة الـ22 من الدورى الفرنسى.

وجاء الهدف الأول لليون عن طريق الدولى الفرنسي نبيل فقير من ركلة حرة خادعة، حيث استغل تقدم الحارس كيفن تراب ليسجلها بطريقة رائعة بعد دقيقتين فقط من بداية المباراة، قبل أن يتعادل كورزوا في الدقيقة 47 من تسديدة رائعة من الوضع طائرا، ليسجل ممفيس ديباى هدفا من تسديدة رائعة فى الدقيقة 93 من عمر المباراة.