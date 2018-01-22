فيرمايلين يخضع لفحوصات طبية سريعة في برشلونة

نواف السالم(صدى):

تتم حاليا إجراء فحوصات طبية، للمدافع البلجيكى توماس فيرمايلين، لاعب برشلونة الإسبانى، لفحوصات طبية سريعة عقب انتهاء مباراة فريقه أمام ريال بيتيس، والتى حسمها الأول لصالحه بخمسة أهداف دون مقابل، على ملعب “بينيتو فيامارين” فى إطار الجولة 20 من الدورى الإسبانى.

وذكرت الصفحة الرسمية لنادى برشلونة على موقع الاجتماعى “تويتر”، أن فيرمايلين يعانى من إصابة في أوتار الركبة بالفخذ الأيسر، وسيتم إجراء المزيد من الفحوصات غدا لمعرفة التشخيص الدقيق للإصابة”.

وكان توماس فيرمايلين تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال بيتيس، ولم يستطع إكمال المباراة ليشارك صامويل أومتيتى بدلا منه فى الدقيقة 43 من زمن المباراة.