” خارجية بنجلاديش ” تكشف عن خطة إعادة الروهينجا بالتنسيق مع الأمم المتحدة

دكا(صدى):

كشفت وزارة الخارجية البنجلاديشية عن خطة لإعادة مئات الآلاف من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بورما في غضون أيام، بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

وأوضح وزير خارجية بنجلايدش عبد الحسين محمود علي، في شرح للخطة أمام دبلوماسيين غربيين،إن العملية التى تهدف إلى إعادة نحو 750 ألف لاجئ هربوا من النزاع والحملة العسكرية التى شنتها القوات البورمية ستتم بالتعاون مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وأكد الوزير أن العملية اختيارية، قائلًا : ” أدرجت بنجلاديش بنودا تشرك المفوضية العليا للاجئين ومنظمات دولية آخرى فى كامل عملية العودة “.