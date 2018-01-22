أول تعليق من المصري مؤمن زكريا بعد أول مشاركة مع الأهلي
في أول تعليق له على أول مبارة له مع نادي الأهلي والتى انتهت بفوز فريقة بسداسية نظيفة شارك فيها بهدفين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين، كتب المصري مؤمن زكريا تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.
وقال زكريا ” الحمد لله على المكسب الأول والهدفين والبداية الموفقة مع نادى كبير وان شاء الله الدورى والكأس أخضر”.
ونجح مؤمن زكريا فى افتتاح التهديف مع الأهلى السعودى فى المباراة الأولى، حيث سجل الهدفين الخامس والسادس خلال دقيقتين.
ابو ناصر[ عدد التعليقات: 1153 ] نشر منذ 38 دقيقة
هين يامؤون زكريا العروبة ليس مقياس لمستواك المقياس الحقيقي امام الاندية الكبيرة مثل الهلال الاتحاد النصر الشباب
رااايق[ عدد التعليقات: 3455 ] نشر منذ 15 دقيقة
بالتوفيق للجميع ***