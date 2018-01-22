أول تعليق من المصري مؤمن زكريا بعد أول مشاركة مع الأهلي

نواف السالم(صدى):

في أول تعليق له على أول مبارة له مع نادي الأهلي والتى انتهت بفوز فريقة بسداسية نظيفة شارك فيها بهدفين، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين، كتب المصري مؤمن زكريا تغريدة له عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال زكريا ” الحمد لله على المكسب الأول والهدفين والبداية الموفقة مع نادى كبير وان شاء الله الدورى والكأس أخضر”.

ونجح مؤمن زكريا فى افتتاح التهديف مع الأهلى السعودى فى المباراة الأولى، حيث سجل الهدفين الخامس والسادس خلال دقيقتين.