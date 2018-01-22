” عصير البصل ” يعالج تقصف الشعر
يحتوي البصل على فوائد عديدة للجسم ، فهو يعمل كمضاد حيوي للفيروسات، التي منها فيروس الأنفلونزا، ومؤخرًا أثبتت الأبحاث أن له دور فعال في تغذية فروة الرأس.
وأثبتت الأبحاث أن للبصل قدرة على تحفيز فروة الرأس للحصول على شعر كثيف وقوي ومعالجة التقصف.
وبحسب موقع ” بولد سكاي ” الهندي فإن ماسك من عصير البصل يساعد على تغذية بصيلات الشعر وتقويته.
كل ماتحتاجين إليه ملعقة كبيرة من عصير البصل ،وقطعة من القطن ، ثم تقومين بغمس قطعة القطن بالكامل في عصير البصل ، من ثم مسح فروة الرأس كلها بالقطنة المشبعة بالعصير، و يترك لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسله بالشامبو جيدا .
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23645 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
سراديب[ عدد التعليقات: 89 ] نشر منذ 1 ساعة
شوووتها من الفراش انا ناقص بصل في الفراش ……… بيت اهلك يله
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2234 ] نشر منذ 55 دقيقة
اخي سراديب
يقول 15 دقيقه ثم يغسل جيدا -وبعدها تحصل على شعر جميل وكثيف لها ولك انت تتلحف به معها في الفراش- ونوم العوافي-
كان زمان[ عدد التعليقات: 2327 ] نشر منذ 27 دقيقة
هههههههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 3455 ] نشر منذ 14 دقيقة
حسناً *******