” عصير البصل ” يعالج تقصف الشعر

متابعات(صدى):

يحتوي البصل على فوائد عديدة للجسم ، فهو يعمل كمضاد حيوي للفيروسات، التي منها فيروس الأنفلونزا، ومؤخرًا أثبتت الأبحاث أن له دور فعال في تغذية فروة الرأس.

وأثبتت الأبحاث أن للبصل قدرة على تحفيز فروة الرأس للحصول على شعر كثيف وقوي ومعالجة التقصف.

وبحسب موقع ” بولد سكاي ” الهندي فإن ماسك من عصير البصل يساعد على تغذية بصيلات الشعر وتقويته.

كل ماتحتاجين إليه ملعقة كبيرة من عصير البصل ،وقطعة من القطن ، ثم تقومين بغمس قطعة القطن بالكامل في عصير البصل ، من ثم مسح فروة الرأس كلها بالقطنة المشبعة بالعصير، و يترك لمدة 15 دقيقة ثم يتم غسله بالشامبو جيدا .