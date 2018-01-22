اليوم.. فرصة جديدة أمام محمد صلاح لتصدر “البريمرليج”

ماجد محمد(صدى):

أصبحت أمام اللاعب المصري محمد صلاح، فرصة لزيادة رصيده التهديفى فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الانجليزى، عندما يحل ليفربول ضيفاً على سوانزى سيتى فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، بملعب “ليبرتى ستاديوم”، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من منافسات “البريميرليج”.

ويتنافس محمد صلاح مع هارى كين لاعب توتنهام، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى على الفوز بلقب هداف الدورى الانجليزى الممتاز “البريميرليج” هذا الموسم.

ويمتلك فريق سوانزى سيتى دفاعاً متواض، حيث اهتزت شباكه 35 مرة فى 23 مباراة قبل مواجهة ليفربول، علماً بأن مباراة الدور الأول التى جمعت بين الفريقين بملعب “آنفيلد”، انتهت بفوز ليفربول بخمسة أهداف دون مقابل.