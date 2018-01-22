حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق ( تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، مكة المكرمة ، المدينة المنورة، الرياض ) وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بيما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج .