صدمة جديدة يتلقاها كريستيانو رونالدو من رئيس ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

صدم رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الملكى، بتراجعه عن وعده بتحسين راتب الدون.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، ان فلورنتينو بيريز تراجع عن وعده بتحسين راتب كريستيانو رونالدو، مما أثار غضب الدون، حيث إن رئيس الفريق الملكى كان قد وعده بتحسين راتبه عقب مشاركته فى نهائى دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس خلال العام الماضى، والذى سجل فيه صاروخ ماديرا هدفين.

وأكد رونالدو لأصدقائه المقربين أنه غاضبا للغاية بسبب عدم رفع راتبه فى ريال مدريد، لأنه يرى أن راتبه البالغ قيمته 21 مليون يورو سنويا لا يتناسب مع قيمته بالمقارنه مع راتب النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسبانىن والذى يصل إلى 50 مليون يورو سنويا.

وأشار رونالدو إلى عدم ارتياحه فى ريال مدريد يرجع إلى حقيقة أن فلورنتينو بيريز فشل في الوفاء بوعده، عقب قول رئيس النادى الملكى للنجم البرتغالي “لا يوجد مال لتحسين عقدك”، بعد أشهر من نهائى دورى الأبطال.