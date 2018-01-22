صحيفة إسبانية تنشر كشف حساب سيميوني مع أتليتكو مدريد

نواف السالم(صدى):

قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية أن المدرب الأرجنتينى دييجو سيميونى، قاد الروخى بلانكوس فى 350 مباراة بمختلف المسابقات “232 بالدورى الإسبانى، 54 بدورى أبطال أوروبا، 43 فى كأس الملك، 17 بالدورى الأوروبى، 4 فى كأس السوبر الإسبانى، وواحدة بكأس السوبر الأوروبى”.

وخاض فريق أتلتيكو مدريد الإسبانى المباراة رقم 350 فى جميع البطولات تحت قيادة مدربه الأرجنتينى دييجو سيميونى، وذلك فى التعادل المخيب للآمال أمام جيرونا، بنتيجة 1/1، مساء السبت، على ملعب “واندا ميتروبوليانو”، ضمن الجولة الـ 20 من الدورى الإسبانى “الليجا”.

وأضافت الصحيفة أن أتلتيكو مدريد حقق 215 انتصارا تحت قيادة سيميونى بنسبة تصل إلى 61% بجانب 78 تعادلا وخسارة 58 مباراة، سجل خلالها 597 هدفا.

وأشارت الصحيفة إلى أن سيميونى يعد المدرب السادس الذى يخوض أكبر عدد من المباريات الرسمية مع نفس النادى فى تاريخ الأندية الإسبانية، خلف الخماسى “لويس أراجونيس، ميجيل مونوز، أرسينيو إجليسياس، خافيير إيروريتا، ويوهان كرويف”.