دراسة: 30% نسبة تفوق المرأة على الرجل بدنيًا

أوتاوا(صدى):

أوضحت دراسة كندية مؤخرًا أن المرأة تتفوق على الرجل في تمارين اللياقة البدنية بنسبة 30 %، لقدرتها على امتصاص الأكسجين أكثر من الرجال بـ30 مرة.

ولفتت الدراسة إلى أن عضلات المرأة تمتص الأكسجين من الدم بشكل أسرع، وبالتالي فهي لديها القدرة على ممارسة اللياقة البدنية بكفاءة أكثر من الرجل.

وأجرى الباحثون 4 اختبارات للمشي معتدلة الشدة، ثم تم تقييم معدل ضربات القلب ومحتوى أنسجة الأكسجين، والفرق في مستويات الأكسجين بين الأوردة والشرايين التي يجري التحقيق فيها، لتقييم امتصاص الأكسجين.

وأجريت الاختبارات على 18 شخص نصفهم من الرجال والنصف الآخر من النساء،وتبين أن النساء يعالجن الأكسجين بمعدل متوسط يبلغ 30 % أسرع من الرجال خلال ممارسة رياضة الجري، إذ تميزن بأداء أفضل وأقل عرضة للتعب العضلي، ولم يتوصل العلماء سببًا لذلك.