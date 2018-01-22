أطباء: الفول السوداني يقي من سرطان المعدة

متابعات(صدى):

يعتبر الفول السوداني من المكسرات المحببة لدى الكثيرون ، لما له من فوائد تجعل أغلب الأشخاص يحرصون على تناولة يوميا.

وأكد أخصائيو التغذية أن الفول السوداني يحتوي على الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية والمضادة للأكسدة ، لذلك فهو مصدرغني بالطاقة.

كما أوضح الأخصائيون أن الفول السوداني يقلل من الكوليسترول ،وهو غني بالبروتينات حيث إن الأحماض الأمينية المكونة للبروتينات جيدة للنمو السليم والتنمية من الجسم.

و يحارب الفول السوداني سرطان المعدة، حيث احتوائه على الـ ” بولي الفينول ” المضادة للتأكسد بتركيزات عالية وحمض P-Coumaric لديه القدرة على تقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة عن طريق خفض الإنتاج من النيتروز والأمينات المسرطنة.

كما يقي من أمراض القلب، وأمراض الأعصاب، ومرض الزهايمر، والالتهابات حيث بولي الفينول المضادة للأكسدة، ريسفيراترول الموجودة في الفول السوداني تمنع أمراض القلب والسرطان والأمراض العصبية والعدوى الفيروسية أو الفطرية بكفاءة.