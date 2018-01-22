 العسل الأبيض و المكسرات للتحصين من نزلات البرد

متابعات(صدى):

لا يعلم الكثير طرق الوقاية من الإصابة بنزلات البرد المنتشرة في فصل الشتاء تحديدًا، ويعد ضعف المناعة عاملًا أساسيا في التعرض للأنفلونزا لعدم القدرة في التصدي للفيروسات.

ويوضح الأطباء أن هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها باستمرار للوقاية من مخاطر ضعف جهاز المناعة.

وتعد الفواكه الحمضية مثل اليوسفي والبرتقال، على رأس الأطعمة التي تعمل على تحصين الجسم من نزلات البرد.

وأيضًا الحرص على تناول كوب من العسل الأبيض مع الماء الدافئ يساعد في رفع كفاءة جهاز المناعة أيضا، بالإضافة إلى تناول المكسرات ودورها في تعزيز عمل جهاز المناعة.