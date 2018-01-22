بالفيديو.. حقيقة هيجان موج البحر وإغراقه كورنيش جدة
نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهيجان موج البحر تسبب في غرق الكورنيش المطل عليه، وتعطيل حركة السيارات وسقوط أحد الأشخاص، وذكروا أنه بمحافظة جدة.
إلا أنه بعد البحث والتحري اتضح أن الفيديو ليس له علاقة بمحافظة جدة، وإنما كان في منطقة عين المريسة في العاصمة اللبنانية بيروت، جراء هطول عاصفة على المدينة.
وكان الدفاع المدني اللبناني في تعليقه على الفيديو، قد دعا المواطنين اللبنانيين إلى الحيطة والحذر والامتناع عن التنقل خلال أوقات اشتداد العاصفة إلا عند الضرورة.
httpv://www.youtube.com/watch?v=SRsH
مـــــــطر الاســـــــود[ عدد التعليقات: 2349 ] نشر منذ 2 ساعتين
لهذا السبب لا تصدق اي شيىء ينشر على الوسائط ولا تأخذه اي معلومة منهم على انها من المسلمات فهؤلاء اناس شغلهم الشاغل تلفيق المقاطع للحصول على اكبر عدد من المتابعين على حساب المحتوى والمصداقية