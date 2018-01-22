 بالفيديو.. حقيقة هيجان موج البحر وإغراقه كورنيش جدة

نايف السالم(صدى):

نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لهيجان موج البحر تسبب في غرق الكورنيش المطل عليه، وتعطيل حركة السيارات وسقوط أحد الأشخاص، وذكروا أنه بمحافظة جدة.

إلا أنه بعد البحث والتحري اتضح أن الفيديو ليس له علاقة بمحافظة جدة، وإنما كان في منطقة عين المريسة في العاصمة اللبنانية بيروت، جراء هطول عاصفة على المدينة.

وكان الدفاع المدني اللبناني في تعليقه على الفيديو، قد دعا المواطنين اللبنانيين إلى الحيطة والحذر والامتناع عن التنقل خلال أوقات اشتداد العاصفة إلا عند الضرورة.

httpv://www.youtube.com/watch?v=SRsH