” القرنفل ” و ” جوز الهند ” للقضاء على التهاب الأسنان

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من مشكلة التهاب الأسنان الذي ينتج عنه آلامًا كثيرة، رغمًا من أن الذين يصابون بالالتهاب يقومون بتنظيف أسنانهم باستخدام المعجون بصفة مستمرة الا انه لايمنع من تعرضهم للالتهاب أحيانًا.

وذكر موقع بولد سكاي الهندي، طريقة سهلة تساعد في القضاء على مشكلة آلام الأسنان نهائيا وتساهم فى التصدى لمشكلة التهابات الأسنان باستخدام القرنفل وجوز الهند.

كل ما تحتاج إليه ملعقة من القرنفل، التوت البرى، جوز الهند، تمضمض بهم الف يوميا لمدة شهر كامل فى القضاء على مشكلة التهابات الأسنان.

يذكر أن القرنفل يحتوي على مادة تسمّى الأوجينول، وهي عبارة عن مركب كيميائي يتمّ استخدامه بشكلٍ كبير كمسكن للألم ومخدر لمنطقة الفم.