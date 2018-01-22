محام يوضح العقوبة التي سيواجهها المتحرش بـ “فتاة المدينة”

علي القحطاني (صدى):

أكد محامِ أن العقوبة القانونية التي تنتظر الشاب المتحرش لفظياً بفتاة في المدينة المنورة، تتفاوت بين عقوبة سجن لاتزيد عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح المحامي بشير البلوي، وفقاً لـ “المدينة”، أن الألفاظ الصادرة من المتحرش، ووثقتها الضحية بمقطع فيديو، قد تطالها عقوبات حدية إذا كانت الألفاظ تندرج تحت عبارات القذف، أو عقوبة تعزيرية إذا كانت سباً وشتماً.

يذكر أن النائب العام الشيخ سعود المعجب قد وجه الجهات الأمنية في المدينة المنورة، السبت الماضي، بالقبض على الشاب المتحرش لفظياً بفتاة في أحد الأماكن العامة.