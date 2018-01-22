اليوم .. ” أطباء زائرون ” يصل حفر الباطن للتوعية بـ” ألزهايمر”

خالد الضبيبي(صدى):

يزور برنامج “أطباء زائرون” حفر الباطن لتكون المحطة الخامسة للبرنامج الذي تستضيفه جمعية ” ألزهايمر”، في عدد من مستشفيات المملكة.

ويشارك في البرنامج، الذي يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال المخ والأعصاب وطب الشيخوخة وأمراض الذاكرة، سواء من أعضاء اللجنة العلمية بالجمعية أو من الأطباء المتعاونين.

وستكون محطة “أطباء زائرون” الخامسة في حفر الباطن؛ لتشخيص المرضى بالمستشفى المركزي للمنطقة، اليوم الإثنين، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً مع الطبيب هاشم بالبيد طبيب استشاري بأمراض كبار السن والشيخوخة.

كما ستُعقد محاضرة توعوية بعنوان “اسألني عن ألزهايمر” اليوم، بالمستشفى، في الخامسة مساءً.