 إغلاق الفندق العائم بالأقصر الذي تسبب في تسمم 31 نزيل بينهم 3 سعوديون

القاهرة(صدى):

قرر محافظ الأقصر محمد بدر إغلاق الفندق العائم الذي تسبب في تسمم 31 نزيلًا، كانوا على متنه في رحلة نيلية، من بينهم 23 مصريا، و3 سعوديين.

كان مدير أمن محافظة الأقصر اللواء مصطفى صلاح الدين، قد تلقى مساء الأحد ،بلاغًا يفيد بإصابة 31 شخصا بحالات تسمم كانوا على متن أحد الفنادق العائمة ونقلهم لمستشفي الأقصر الدولي وأرمنت.

وعلى الفور تواجدت 28 سيارة إسعاف بموقع الفندق، وتم نقل 8 حالات إلى مستشفى أرمنت، و23 إلى مستشفى الأقصر الدولي لتلقي العلاج اللازم.