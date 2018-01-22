الرئيس محمود عباس يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بفلسطين رسميًأ

القدس المحتلة(صدى):

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن الرئيس محمود عباس، سيطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية ، وذلك أثناء لقائه المقرر عقده اليوم الاثنين، مع وزراء خارجية من التكتل.

وأوضح المالكي أن الرئيس عباس سيبلغ الاتحاد الأوروبى أنه يتوجب عليه أخذ هذه الخطوة كطريقة للرد على قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب؛ بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار المالكى إلى أن أن عباس سيجدد التأكيد على التزامه بعملية السلام في الشرق الأوسط.