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 تركي آل الشيخ: الروضان يُجسد الارتزاق تحت مظلة المناصب

 تركي آل الشيخ: الروضان يُجسد الارتزاق تحت مظلة المناصب
نواف السالم(صدى):

أكد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن العلاقات السعودية – الكويتية لن يضرها “مرتزق”.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فجر اليوم الإثنين ، إن “الروضان؛ باختصار؛ هو: الارتزاق تحت مظلة المناصب وضد الحقائق المثبتة”، في إشارة إلي تصريحات أطلقها مسؤول كويتي التقى مؤخرًا أمير قطر تميم بن حمد في الدوحة.

وقال آل الشيخ : “لن يضر هذا المرتزق علاقات السعودية التاريخية بشقيقتها الكويت، وما قاله لا يمثل إلا نفسه، وكما قال شاعر مضر: والنفوس إن بغيت تعرفها ارم الفلوس”.

 

 

 


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