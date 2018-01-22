أعلى 10 قمم جبلية في ” جازان ” في صور بيانية

تركى (صدى):

كشفت صورة بيانية، نشرها الباحثان التاريخيان، يحيى المالكي وخالد العليلي، احتضان منطقة جازان، لـ 7 قمم جبلية يفوق ارتفاع أصغرها الألفي متر.

ووفق الصورة البيانية للباحثين، فاق ارتفاع العديد من القمم الجبلية بمنطقة جازان، يفوق الـ (1500 متر)، خاصة في محافظة “الداير بني مالك”، التي تصدرت القائمة.

وتحتضن محافظة الداير، أكبر قمة جبلية في جازان، هي جبل العريف بآل يحيى بالداير ويبلغ ارتفاعها (2620 متر)، يليها “جبل ثهران” بآل تليد بارتفاع (2610م)، وجاءت قمة “الجبل الأسود” في المرتبة الثالثة بارتفاع (2470م)، ورابعًا جاءت “البقعة بآل الصهيف” غرب جبال الحشر بارتفاع (2460 م).

كما جاءت قمة ” جبل ملس بتشوية ” بآل تليد بالمرتبة الخامسة بارتفاع (2320م)، تلتها “جبل الحشر” بارتفاع (2300م)، وفي المرتبة السابعة حلت “جبل طلان” بمحافظة الداير، بارتفاع (2200م)، تليها ” جبل حبس” بنفس المحافظة بارتفاع (2070 متر).

وتذيلت قمة ” العبسية ” بمحافظة فيفاء، القائمة، حيث حلت في المرتبة العاشرة بارتفاع (1780م).