فيديو نادر من خطبة الجمعة للشيخ عبدالله الخياط إمام المسجد الحرام

علي القحطاني (صدى):

نشر الحساب الرسمي لذاكرة الماضي الجميل، فيديو قديم ونادر من خطبة يوم الجمعة لإمام المسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وغرد الحساب: ” فيديو نادر وقديم من خطبة يوم الجمعة لإمام المسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.