فيديو نادر من خطبة الجمعة للشيخ عبدالله الخياط إمام المسجد الحرام
نشر الحساب الرسمي لذاكرة الماضي الجميل، فيديو قديم ونادر من خطبة يوم الجمعة لإمام المسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.
وغرد الحساب: ” فيديو نادر وقديم من خطبة يوم الجمعة لإمام المسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.
📽 فيديو نادر وقديم من خطبة يوم الجمعة لإمام المسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط رحمه الله وأسكنه فسيح جناته#يازين_ذكر_الله pic.twitter.com/JErYMRYhwZ
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) ٢٢ يناير، ٢٠١٨
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