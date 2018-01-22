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فيديو نادر من خطبة الجمعة للشيخ عبدالله الخياط إمام المسجد الحرام

فيديو نادر من خطبة الجمعة للشيخ عبدالله الخياط إمام المسجد الحرام
علي القحطاني (صدى):

نشر الحساب الرسمي لذاكرة الماضي الجميل، فيديو قديم ونادر من خطبة يوم الجمعة لإمام المسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

وغرد الحساب: ” فيديو نادر وقديم من خطبة يوم الجمعة لإمام المسجد الحرام الشيخ عبدالله خياط رحمه الله وأسكنه فسيح جناته”.


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