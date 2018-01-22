جدول ترتيب الدورى الإنجليزي بعد تعادل توتنهام مع ساوثهامبتون

نواف السالم(صدى):

لازال فريق توتنهام هوتسبير، يقبع في المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى “بريميرليج”، بعدما سقط فى فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 1/1، مساء الأحد، على ملعب “سانت ميرى”، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر المسابقة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 45 نقطة فى المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز، فيما أصبح ساوثهامبتون يملك 22 نقطة تراجع بهم للمركز 18.

وتختتم منافسات الجولة 24 من الدورى الإنجليزى، مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع سوانزى سيتى، فى العاشرة من مساء غد الإثنين.