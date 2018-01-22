” اعتداء ملثم أردني على طالبة كويتية مبتعثة ”

خالد الظفيري(صدى):

تعرضت طالبة كويتية مبتعثة في الأردن للإعتداء بسكين من قبل ملثم، حاول ذبحها، لكنه هرب بعدما صرخت قبل أن يتم ضبطه.

وروى والد الطالبة المبتعثة لدراسة الطب البشري،بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة إربد، ماحدث تفصيلًا، قائلاً : ” كانت هدى جالسة في حوش العمارة التي تقطنها، ومن دون سابق إنذار فوجئت بشخص ملثم يضع سكيناً على رقبتها محاولاً نحرها، ومن لطف الله وحسن حظها أنها كانت ترتدي (إسكارف) ثقيلاً أعاق وصول السكين إلى رقبتها بشكل مباشر، وبدأت تصرخ وحاولت إمساك السكين حتى لا يصل إلى رقبتها، إلا أن الجاني سحب السكين، ما أدى إلى إصابتها في يدها بجروح غائرة، ثم لاذ بالفرار خوفاً من قدوم بعض الناس الذين تجمعوا بعد سماعهم لصراخها على ضبطه “.

وذكر الأب أنه بعدما عادت ابنته المعتدى عليها إلى الكويت ،ترك الحادث آثاراً سيئة في نفسيتها، فهي منهارة ولا ترغب في العودة إلى الأردن لإكمال دراستها،على الرغم من تفوقها الدراسي وتكريمها الدائم من المكتب الثقافي.

وثمن جهود السفير محمد الدعيج والقنصل العام وأركان السفارة الكويتية على متابعتهم لحالة ابنته والإسراع بنقلها إلى العاصمة عمان ومتابعة حالتها والاطمئنان عليها.