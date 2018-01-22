اصطدام قطار بحاجز في مدينة سيدني الأسترالية وارتفاع في عدد المصابين

كانبرا(صدى):

أسفر حادث اصطدام قطار بحاجز في شمال غرب مدينة سيدني الأسترالية ،اليوم الأثنين، عن إصابة 15 شخصا.

وأوضح المتحدث باسم الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا ،أنه تم نقل خمسة أشخاص للعلاج في المستشفى كما أصيب عشرة آخرون بجروح أقل خطورة، مشيرًا إلى احتمالية ارتفاع هذه الأعداد.

كان قطار قد اقتحم الحواجز الموجودة في نهاية خط السكك الحديدية ،في ريتشموند الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا شمال غربي وسط سيدني، وعلى الفور تم نقل المصابون على إلى سيارات الإسعاف.