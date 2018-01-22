قانوني: العمليات العسكرية التركية في ” عفرين ” جريمة مكتملة الأركان

القاهرة(صدى):

ندد الأستاذ المصري، خبير القانون الدولي أيمن سلامة، بالعمليات العسكرية التي أطلقتها تركيا في منطقة عفرين السورية، مؤكدًا أنها جريمة دولية مكتملة الأركان.

وأكد أنه لا يوجد مبرر أو حجة لأي دولة أن تعتدي على دولة مستقلة مثل سوريا، مشيرًا إلى أن دمشق عضو في منظمات دولية، وعلى رأسها جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي ، اليوم الأثنين، جلسة لبحث الأزمة السورية ، تزامنًا مع ما تتعرض له من هجوم تركي على عفرين.