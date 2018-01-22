التصديق على مشروع قانون يتيح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء

القدس المحتلة(صدى):

قامت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشئون التشريع، بالتصديق على مشروع قانون يتيح احتجاز جثامين الشهداء، على أن يتم طرحه خلال هذا الأسبوع ، للقراءة الأولى فى الكنيست الإسرائيلي.

يأتي ذلك على خلفية منع المحكمة لحكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها إلا فى حال سن قانون يتيح له ذلك، وأمهلتها مدة 6 أشهر حتى تتمكن خلالها من سن قانون ” يجيز احتجاز الجثامين ” على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم فى حال فشل الحكومة فى سن القانون.

الجدير بالذكر أن مشروع القانون ينص على منح قائد المنطقة فى جيش الاحتلال الإسرائيلى صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات.

كما تعطى المذكرة للشرطة الصلاحية بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم، بما فى ذلك الصلاحية بحرمان شخص معين من المشاركة.

وكذلك وضع قائمة محظورات خلال الجنازة ،وفى حالات خاصة ستتمكن شرطة الاحتلال أيضا من تحديد مكان الدفن.

إسرائيل، الاحتلال الإسرائيلي، الشهداء، الكنيست