طفلة نائمة بمدرجات الجوهرة قبل أن تصحو على هدف الأهلي السادس

نواف السالم(صدى):

أظهرت لقطة من مباراة الأهلي والعروبة في كأس خادم الحرمين الشريفين أمس (الأحد) بملعب الجوهرة في جدة، واقعة طريفة لطفلة مستغرقة في النوم قبل أن تفيق على إحراز الأهلي هدفه السادس في المباراة.

وبينت الكاميرات الطفلة وهي جالسة في المدرجات وتغط في نوم عميق وكانت النتيجة تشير لتقدم الأهلي بأربعة أهداف نظيفة، قبل أن تظهر في لقطة أخرى وقد أفاقت من نومها بعد إحراز الأهلي هدفه السادس.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الأهلي على العروبة بسداسية نظيفة، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي في المسابقة، لملاقاة الفائز من مباراة الفيحاء والفتح.