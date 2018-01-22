خطوات بسيطة للحصول على شفاه وردية

متابعات(صدى):

تتسبب التغيرات الجوية ، وبعض التصرفات الخاطئة من الفتيات في تغيير لون الشفاه ، لتصبح غامقة اللون.

ومن الأخطاء التي ترتكبها الفتيات نحو شفاههم، العض على الشفاه، عدم الحرص على ترطيبها، استخدام بعض أدوات التجميل رخيصة الثمن أو غير آمنة، وغيرها من التصرفات التي تجعلك تعانين من اللون الغامق للشفاه.

وهناك عدة وصفات طبيعية للترطيب والحصول على شفاه وردية اللون منها وصفة ” دم الغزال “، فكل ماتحتاجينه هو مقدار من “دم الغزال” من العطار وكريم مرطب.

قومي بإضافة كمية بسيطة من دم الغزال مع الكريم المرطب وضعيه على الشفاه لمدة دقيقتين ثم قومي بغسله، وستلاحظين لون الشفاه يميل إلى الوردي بطريقة طبيعية وسيبقى ثابتًا لفترة طويلة.