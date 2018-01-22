فرنسا: لن يحدث سلام عادل في سوريا بدون مشاركة الولايات المتحدة

باريس(صدى):

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، أنه لن يكون هناك سلام دائم ولا عادل في سوريا من دون مشاركة الولايات المتحدة ،وأوروبا ،ودول المنطقة.

وأوضح لودريان أن الروس لن يكونوا قادرين بمفردهم على حل الأزمة السورية ، قائلًا :” لا يملكون الوسائل لإعادة إعمار هذا البلد، و ينبغي إعادة إعمار سوريا يوما ما ووسائلهم لن تكفي لتحقيق ذلك “.

يذكر أن موسكو تستعد لاستضافة مؤتمر حوار وطني بين ممثلي الحكومة السورية والمعارضة في 30 يناير في مدينة سوتشي.