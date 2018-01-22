 المبعوث الأممي لليمن يعلن استجابة جميع الأطراف لمفاوضات جديدة

فهمي محمد(صدى):

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأحد، استجابة جميع الأطراف اليمنية للدخول في مفاوضات سياسية جديدة، داعيا إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الظروف الملائمة للانخراط بشكل تام في العملية السياسية وبنوايا حسنة.

وأوضح ولد الشيخ أنه يقف إلى جانب الشعب اليمني ويدافع عن السلام، وأنه يجب على جميع الأطراف الإمتثال للقانون الإنساني الدولي ومنح الشعب اليمني الحق في الحصول على المساعدة المنقذة للحياة والدعم الموجه إليهم بطريقة مستدامة وآمنة.

وأعرب ولد الشيخ عن ترحيبه بمبادرة المملكة لدعم العملة اليمنية من خلال إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني.