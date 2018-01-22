استجابة لفرنسا..مجلس الأمن يبحث الهجوم التركي على عفرين السورية

باريس(صدى):

استجابة لطلب فرنسا يعقد مجلس الأمن الدولي ، الأثنين، جلسة لبحث الأزمة السورية ، تزامنًا مع ما تتعرض له من هجوم تركي على الأكراد في عفرين.

وستتناول الجلسة مناقشات حول الحملة العسكرية السورية على إدلب والغوطة الشرقية، وكذلك الهجوم التركي الأخير.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أعلن عن قلق بلاده حول التدهور الخطير للأوضاع في مناطق مضطربة كعفرين.

وكان من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة من أجل الاستماع إلى تقرير لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك حول زيارته الأخيرة لسوريا.