بالفيديو.. جمال عارف: حمد الصنيع يعمل في الاتحاد بدون “بكبكة”
قال الناقد الرياضي جمال عارف إن رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع، يعمل في النادي من دون “بكبكة” وهذا شيء صعب بوجود الأسئلة الكثيرة من الجمهور.
وأضاف الناقد الرياضي إن الرجل يعرف صناعة الأجواء الإيجابية ولا يُظهر النادي بشكل “شحات”، مؤكدا أن المستشار تركي آل الشيخ هو رئيس مجلس شرف كل الأندية.
#اكشن_يا_دوري
جمال عارف: حمد الصنيع يعمل في نادي #الاتحاد من دون “بكبكة” وهذا شيء صعب بوجود الأسئلة الكثيرة من الجمهور.. الرجل يعرف صناعة الأجواء الإيجابية ولا يُظهر النادي بشكل “شحات”.. معالي #تركي_آل_الشيخ هو رئيس مجلس شرف كل الأندية pic.twitter.com/r6JRE9M8oO
— أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ٢١ يناير، ٢٠١٨
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