بالفيديو.. جمال عارف: حمد الصنيع يعمل في الاتحاد بدون “بكبكة”

نواف السالم(صدى):

قال الناقد الرياضي جمال عارف إن رئيس نادي الاتحاد حمد الصنيع، يعمل في النادي من دون “بكبكة” وهذا شيء صعب بوجود الأسئلة الكثيرة من الجمهور.

وأضاف الناقد الرياضي إن الرجل يعرف صناعة الأجواء الإيجابية ولا يُظهر النادي بشكل “شحات”، مؤكدا أن المستشار تركي آل الشيخ هو رئيس مجلس شرف كل الأندية.