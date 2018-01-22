سلمان المالك يوجه رسالة إلى يحيى الشهري

نواف السالم(صدى):

أعرب سلمان فهد المالك رئيس نادي النصر المكلف، عن ثقته في اللاعب يحيى الشهري، متمنيًا له النجاح في تجربته الاحترافية بنادي ليجانيس الاسباني.

وقال المالك في تغريدة له عبر ” تويتر ” :” إلى النجم يحيى الشهري اثق بقدراتك ومتفائل بنجاحك بإذن الله في تجربتك الاحترافية، انت لاعب موهوب وستبرهن هذا للجميع اتمنى لك كل التوفيق “.

كان نادي النصر أعلن الموافقة على إعارة لاعب الفريق يحيى الشهري، إلى نادي ليجانيس الإسباني حتى نهاية الموسم، وذلك بدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن ال الشيخ وفي إطار برنامج إعداد نجوم المنتخب لنهائيات كأس العالم 2018م بروسيا .