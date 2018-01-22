القوى العاملة بالكويت تمنع استقدام العمالة الجامعية لمن هم دون الـ30 عام

خالد الظفيري(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت عن البدء في منع استقدام العمالة الجامعية لمن هم دون الـ30 عامًا في مطلع شهر يوليو القادم.

يذكر أنه من المفترض تطبيق القرار فتزامنًا مع بداية 2018م ، ولكن تم التأجيل من أجل دراسة ومراجعة القرار بشكل واسع.

كان نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع التخطيط واعتِماد المهارة المهنية مبارك العازمي، قد أكد على، أن مراجعة القرارات وتطبيقها أفضل من تنفيذها ثم إيقافها، خُصُوصاً أن القرارات يتم إِدْرَاجها ضمن الأنظمة اللإلكتروينة وتطبق آلياً.