” واتساب ” يتيح مشاهدة فيديوهات ” يوتيوب ” أثناء قراءة الرسائل

عادل الحربي(صدى):

أتاح تطبيق ” واتساب ” تحديثًا جديدًا ، يوفر للمستخدمين خاصية مشاهدة فيديوهات ” يوتيوب ” مباشرةً دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق .

وتسمح هذه الخاصية بمشاهدة رسائل الأصدقاء ومقاطع الفيديو في الوقت نفسه ، دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقين ، بسحب نافذة فيديو يوتيوب عبر شاشة الهاتف دون إيقاف اللقطات ، بالإضافة إلى ميزة تغييرحجم النافذة وتكبيرها بضغطة إصبع .

وطرحت ” واتساب ” هذا التحديث لمستخدمي هواتف ” آيفون “، إلا أنها لم تحدد موعد طرحه لهواتف ” أندرويد ” حتى الآن .