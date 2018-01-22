دراسة تنصح بتناول الحليب كامل الدسم لفوائده العديدة

متابعات(صدى):

أفادت دراسة، أن الحليب الكامل الدسم أفضل من خالي الدسم، لاحتوائه على دهون تعطي إحساساً أكثر بالشبع وبالتالي يكون هضم السكر الموجود بالحليب أبطأ، ما يجعل دخول السكر إلى الدم والخلايا تدريجياً فيكون الإحساس بالجوع أقل ولفترات زمنية أطول، ما ينتج عنه استهلاك أقل للطعام يساعد على الحفاظ على الوزن أو حتى خساره الوزن الزائد.

وتبين أن الأشخاص الذين يتناولون الحليب ومنتجاته الكاملة الدسم يتمتعون بوزن صحيّ أكثر من الأشخاص الذين يستهلكون الحليب القليل الدسم.

كما أن الحليب المنزوع الدسم ليس الخيار الأفضل، نعم هو أقل بالسعرات الحرارية ولكن هو أيضاً أقل بالفيتامينات الذائبة بالدهون كفيتامين A و فيتامين D المهم جداً لامتصاص الكالسيوم، إضافة إلى فيتامين E وفيتامين K.