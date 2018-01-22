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” التجارة ” : وعي الأفراد يحد من الإعلانات التجارية المضللة

” التجارة ” : وعي الأفراد يحد من الإعلانات التجارية المضللة
عادل الحربي (صدى):

أكد عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار ، على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى الأفراد ، فيما يتعلق بالإعلانات التجارية المضللة التي ينساقون خلفها .

وقال ” الحسين “عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” ارتفاع الوعي يساعد في الحد الاعلانات المضللة للأنشطة التجارية غير المشروعة ، مثل فوركس وغيرها ، وللإطلاع على قوائم الجهات المرخص لها نظاماً من خلال موقع مؤسسة النقد http://www.sama.gov.sa وموقع هيئة السوق المالية http://www.cma.org.sa ” .

 


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