” التجارة ” : وعي الأفراد يحد من الإعلانات التجارية المضللة

عادل الحربي (صدى):

أكد عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار ، على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى الأفراد ، فيما يتعلق بالإعلانات التجارية المضللة التي ينساقون خلفها .

وقال ” الحسين “عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” ارتفاع الوعي يساعد في الحد الاعلانات المضللة للأنشطة التجارية غير المشروعة ، مثل فوركس وغيرها ، وللإطلاع على قوائم الجهات المرخص لها نظاماً من خلال موقع مؤسسة النقد http://www.sama.gov.sa وموقع هيئة السوق المالية http://www.cma.org.sa ” .