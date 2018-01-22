مطور بلجيكي يخترع تطبيق دردشة يعمل بدون شحن بطارية

بروكسل(صدى):

اخترع مطور بلجيكي تطبيق دردشة فريد من نوعه يختلف عن بقية تطبيقات الدردشة المعروفة حالياً، كونه يعمل حتى عندما يوشك شحن البطارية إلى النفاد.

وقال المطور درايس ديبورتر ” أردت تصميم شيء إيجابي يعمل مع شحن البطارية المنخفض ” ، حيث يعمل التطبيق الذي يحمل اسم ” Die With Me ” فقط عندما يكون شحن البطارية أقل من 5%.

ويذكر أن التطبيق يحتاح اسمًا مستعارًا للمستخدم ويعرض نسبة البطارية عقب كل رسالة يتم إرسالها، ولكن لا يستطيع المستخدم سوى الدردشة عبر رسائل نصية مكتوبة، فلا يمكنه تبادل الصور أو مقاطع الفيديو مع الطرف الآخر، نظراً لاستهلاكها الكبير لشحن البطارية.