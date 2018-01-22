دراسة: مصابيح LED تؤذي شبكية العين

برلين(صدى):

تحقق مصابيح LED ربحًا في عالم الأثاث والديكور، حيث إنها أصبحت تُستخدم لإضاءة غرف المنزل المختلفة وحواف وتجاويف الخزانات أيضا لإضفاء لمسة جمالية عليها.

ويذكر أن الهيئة الاتحادية للسلامة المهنية والطب المهني تحذر من أن النظر إلى مصابيح LED لمدة تزيد عن 10 ثوان يمكن أن يؤذي شبكية العين.

وتنصح الهيئة الألمانية بالحفاظ على مسافة أمان مع مصابيح LED لا تقل عن 20 سم، مشيرة إلى أن الخطر يكمن بصفة خاصة في الضوء الأبيض أو الأزرق، في حين لا يشكل الضوء الأحمر أو الأصفر خطراً على الشبكية.