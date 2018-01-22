بدء تدشين مبادرة العمل الحُر في عسير

أبها(صدى):

أعلن ” حسين بن حمد المري ” مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، عن بدأ تدشين مبادرة العمل الحُر بالمنطقة، وتم خلال التدشين التعريف بمفهوم العمل الحر ومجالاته ودور الوزارة في دعمه من خلال هذه المبادرة.

ويهدف البرنامج إلى استفادة الشباب من برنامج دعم العمل الحُر؛ الذي يتيح لهم الاشتراك اختيارياً بنظام مؤسسة التأمينات على أن يقوم الصندوق بتحمل الاشتراكات التأمينية نيابة عن السعوديين في العمل الحُر لمدة معينة وأن هذه المبادرة تغطي 78 مهنة قابلة للزيادة.

كما أن الانضمام لبرنامج المبادرة يسمح للمواطن الحصول على رخصة مزاولة عمله الحُر بالإضافة إلى دعم مالي عن طريق دفع نسبة من قيمة الاشتراك الاختياري في التأمينات.